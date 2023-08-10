الأمن العام يضبط 12 قضية مخدرات و71 سلاحا ناريا في 3 محافظات

شن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية مكبرة استهدفت عددا من دوائر أقسام ومراكز شرطة مديريات أمن (أسيوط – أسوان – سوهاج).

أسفرت الجهود عن ضبط 39 سلاحا ناريا، بحوزة 32 متهما لعدد 13 منهم معلومات جنائية") وضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة 8 متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 418 حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت الجهود في ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بحوزة 6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وضبط (6 قطع سلاح نارى – عدد من الطلقات النارية) .. بحوزة 6 متهمين " لعدد 5 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 802 حكم قضائي متنوع وضبط (26 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة)، بحوزة 17 متهما " لعدد 3 منهم معلومات جنائية".