افتتاح قسم الأوعية الدموية وتطوير "العلاج الطبيعي" بمستشفى قويسنا المركزي بالمنوفية

افتتحت مديرية الصحة بالمنوفية، قسم الأوعية الدموية بمستشفى قويسنا المركزي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة الاهتمام بخطة تطوير المستشفيات التابعة للمديرية.

وتابع الدكتور أحمد سمير، مدير عام إدارة الطب العلاجي والطوارئ، أولى العمليات التي تمت بالقسم والتي نفذها كلًا من الدكتور حسن خليل، والدكتور محمد الططاوي، والدكتور خالد لاشين، رئيس قسم التخدير، بإشراف الدكتور زاهر المحمدي، مدير مستشفى قويسنا.

ويقدم القسم خدمات علاج دوالي الساقين، وعلاج جلطات الساقين، وتركيب وصلات الغسيل الكلوي، وعلاج القدم السكري، وعلاج قصور الدورة الدموية بالأطراف، وعلاج الوحمات الدموية والأورام الدموية.

كما طوَّرت مديرية الصحة بالمنوفية، قسم العلاج الطبيعي بمستشفى قويسنا، بأحدث الأجهزة للعلاج والتأهيل وعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة.

وصرَّح الدكتور إيهاب صبحي، مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، أنه تم إضافة عدد من الأجهزة للمستشفى تشمل جهاز رسم الأعصاب والعضلات وجهاز الموجات التصادمية وجهاز شد الفقرات بالكمبيوتر.