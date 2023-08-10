الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها وبرنت يسجل 87.75 دولار

النفط
النفط

كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار البترول لأعلى مستوياتها في عدة أشهر والتي تم تسجيلها خلال الجلسة السابقة، حيث أثار ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وتباطؤ البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين، المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود.

وكشف التقرير تسجيل خام برنت87.75 دولار، فيما حقق خام غرب تكساس84.58 دولار، وسجل خام أوبك87.61 دولار.

​كانت قد كشف تقرير للوزارة، استقرار أسعار البترول في التعاملات الآسيوية امس الأربعاء مع تنامي المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من أكبر مستورد للخام فى الصين بعد صدور بيانات تشير الى تراجع حركة التجارة والتضخم، مما يفوق المخاوف بشأن تقلص المعروض الناجم عن تخفيضات الإنتاج من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا.

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