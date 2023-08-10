الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل الصحة بأسيوط يتفقد أعمال التطوير بالمعهد الفني الصحي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

ترأس الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط وفدا لزيارة مقر المعهد الفنى الصحى بمدينة أسيوط، وذلك للوقف على مدى جاهزيته لاستقبال الطلاب والطالبات المتقدمين للدراسة للعام الدراسي الجديد 2023/2024 من حيث التجهيزات الفنية والإدارية،  ضمن استعدادات المحافظة لبدء الدراسة بالمعهد الفني الصحي، وذلك بالتزامن مع العام الدراسي المقبل.

ضم الوفد الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية مدير المكتب الفني ودكتور مصطفي محمد مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والقذافي عبد الرحمن مدير الشؤون الإدارية بمديرية الصحة والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومرافقوه آخر التجهيزات الخاصة بمشروع تطوير المعهد الفنى الصحى.

وخلال الجولة استعرض المهندس المسئول ودكتورة نادية اسماعيل عميد المعهد الفني الصحي بأسيوط ما تم تنفيذه من أعمال تطوير بالمعهد الذى يتكون من 3 طوابق وحديقة كبيرة وبرجولات انتظار للطلاب بين المحاضرات والسكاشن، حيث تم تنفيذ قاعات كبيرة للمحاضرات ومعامل متخصصة وغرف للجهاز الإدارى والأكاديمى بالمعهد.

وأشار المعتصم بالله السيوطي مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة أن الجولة جاءت للوقوف علي مدي جاهزية المعهد الفني الصحي واستعدادات  استقبال العام الدراسى المقبل.

جدير بالذكر أن المعهد الفني الصحي يضم عدد من الشعب الدراسية شعبة فني تمريض وشعبة أسنان وشعبة صيانة وشعبة معامل وشعبة مراقب صحي وشعبة صيانة.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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IMG-20230810-WA0009
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استعدادات استقبال العام الدراسي التجهيزات الخاصة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط الرعاية الحرجة والعاجلة الشؤون الإدارية الطلاب والطالبات بمديرية الصحه بمشروع تطوير عميد المعهد لإستقبال الطلاب مدينة أسيوط وكيل وزارة الصحة بأسيوط

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