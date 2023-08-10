إعلان القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفى للأطباء

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء عن القوائم النهائية للمرشحين على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس، وذلك عقب انتهاء فترة التنازلات بين المرشحين على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق، وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

وكانت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، قد أعلنت عن أنها تلقت 180 طلبا للتنازل عن الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، وذلك بعد غلق باب تقديم التنازلات يوم الخميس 27 يوليو.

وأكدت اللجنة العامة للانتخابات أنه قد تقدم بطلب تنازل 117 طبيبا عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعية، و63 عن مقاعد النقابة العامة، وأوضحت اللجنة أن عدد المرشحين على مقاعد النقابات الفرعية بعد التنازلات بلغ 324 مرشحا، و77 طبيبا مرشحا على مقاعد النقابة العامة.