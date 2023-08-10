التصريح بدفن جثة طبيب سقط أسفل قطار بسوهاج

لقي طبيب يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم مصرعه متأثرًا بإصابته بـ"بتر بالساقين والذراع اليمنى" عقب نقله لمستشفى سوهاج الجامعى، بينما أصيب عامل "ببتر بالساق اليسرى"، وذلك عقب سقوطهما بين الرصيف والقطار بمحطة سكك حديد سوهاج حالة محاولة اللحاق بالقطار عقب تحركه.

البداية بتلقي مديرية أمن سوهاج بلاغًا من مأمور محطة سكك حديد سوهاج، يفيد بسقوط شخصين بين الرصيف وأحد القطارات حال محاولتهما اللحاق بالقطار بالمحطة بعد تحركه.

كشفت التحريات عن ورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن ما تبلغ من ناظر محطة سكة حديد سوهاج بأنه أثناء محاولة كل من طبيب مقيم دائرة مركز شرطة أخميم، وعامل مقيم دائرة مركز سوهاج استقلال القطار "القاهرة - أسوان" عقب تحركه من على رصيف المحطة اختل توازنهما وسقطا بين الرصيف والقطار، حيث نجم عن ذلك إصابة الأول ببتر بالساقين والذراع اليمنى، والثانى بـ"بتر بالساق اليسرى"، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى وتوفى الأول عقب وصوله.

وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.