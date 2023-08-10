الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحيفة كويتية تُبرز توجيه الرئيس السيسى بمواصلة تعزيز دور صندوق "تحيا مصر"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، في عددها الصادر اليوم الخميس، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تعزيز دور صندوق "تحيا مصر"، باعتباره مكملًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع، بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة.
وذكرت الصحيفة تحت عنوان "السيسي يوجه بتعزيز دور صندوق تحيا مصر ودعم الفئات الأولى بالرعاية" أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط الصندوق، والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي.

وجرى عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية، وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر.
وتابعت الصحيفة، أنه تمت في هذا الإطار الإشارة إلى العديد من الأنشطة التي قام بها الصندوق، ومن بينها دعم الأسر الأولى بالرعاية، والأيتام، وذوي الهمم، بالإضافة إلى تنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق.

اجتماع الرئيس أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية اجتماع الرئيس السيسي التحديات المجتمعية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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