حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الخميس 10 أغسطس 2023

يقدم “الدستور” من خلال السطور التالية حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الخميس الموافق 10 أغسطس لعام 2023 حسب موقع Hindustan times على النحو التالي:



برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)

في العمل قد تضطر إلى القيام بشيء إضافي غير موجود في ميثاق واجباتك، ماليًا ستبقى على مدخل بوابة صغيرة قوية، قد يتم تنفيذ خطط تجميل المنزل من قبل البعض، سيساعدك الهدوء والسكينة على الجبهة الداخلية على الاسترخاء.

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)

سيتم وضع مشروعك التجاري على المسارات، ستكون الرحلة التي يتم القيام بها اليوم مريحة ودون تأخير، سيجد العاملون في مجال التسويق والمبيعات اليوم إيجابيًا، من المحتمل أن تكسب جيدًا، ومن المحتمل أن تستمتع بنزهة مع العائلة اليوم، سيتم الانتهاء من القضايا المعلقة على الجبهة المحلية دون أي صعوبة، ستكون قادرًا على الاحتفاظ بتركيزك على الجانب المهني.



برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)

ستحتاج إلى متابعة شيء مهم بجدية للحصول على نتيجة إيجابية، قد ينشغل بعضكم بترتيب زواج فرد من العائلة، يهدد تمديد ميزانيتك بوضعك في ضائقة شديدة، قد يكون للمسئوليات الزيادة تأثير سلبي عليك.



السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)

قد تمنحك مبادرتك الفائدة المتوقعة، يجب على المسافرين في رحلة طويلة القيام بكل الاستعدادات قبل الانطلاق، لن تكون دروس اللياقة البدنية وحدها ذات فائدة كبيرة لذا ركز على التحكم في النظام الغذائي أيضًا.

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

من المرجح أن يعزز دعم شخص ما ثقتك بنفسك، قد يجعل شخص ما الرحلة قصيرة من خلال الترفيه عنك في الطريق، تشعر أنك في قمة العالم فيما يتعلق بالصحة، سيتمكن أولئك الذين يواجهون موعدًا نهائيًا من تقديم عملهم قبل الموعد المحدد.



برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)

من المتوقع أن يكون يومًا ممتازًا للأطباء والمهندسين وغيرهم من المهنيين، تجنب الإهمال من الناحية المالية، سيحصل أسلوبك في العمل على الثناء من قبل كبار المسئولين، سوف تستمد سعادة كبيرة برفقة كبار السن من العائلة اليوم، من المحتمل أن تسافر بناءً على دعوة لحضور ندوة أو مؤتمر ويمكن أن تكون في الخارج، الحصول على الممتلكات أمر مطروح بالنسبة للبعض.

الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)

ستحتاج إلى التحسين من خلال التعلم من أخطائك على الصعيد المهني، قد يمنحك رئيسك في العمل فرصة ثانية لمشروع كنت قد أساءت إدارته من قبل، قد تدفعك النفقات المتزايدة إلى التحفظ على الصعيد المالي، من المرجح أن يأتي السفر بنتائج جيدة، الحصول على عرض مربح على الممتلكات أمر ممكن، ستنجح في جعل وجودك محسوسًا على الجبهة الاجتماعية.



برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر)

قد تحتاج إلى تذكير شخص ما لصالحه، ستساعد التدريبات المنتظمة في تحقيق الشكل واللياقة البدنية التي تبحث عنها، من المقرر أن تنحسر المشاكل على الجبهة المالية، من المرجح أن يصبح مشروع تجاري جديد مربحًا قريبًا، يمكن توقع استراحة جيدة من قبل أولئك الذين يواجهون موقفًا تنافسيًا في العمل.



القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)

يوم رائع تقضيه مع أقربائك وأحبائك، لا يمكن استبعاد تنظيم نزهة أو رحلة لمشاهدة معالم المدينة، ومن المتوقع آفاق نمو جيدة للموظفين الجدد، قد يتم فتح العديد من السبل الأخرى لكسب المال على الصعيد المالي، أولئك الذين يسعون للحصول على إجازة لقضاء عطلة سيجدون أن الأمور تسير بسلاسة.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)

أولئك الذين يبحثون عن وظيفة مناسبة قد لا يجدونها اليوم، قد تضطر إلى مراقبة خطوتك على الصعيد المهني، من الناحية المالية من المحتمل أن تجد نفسك أكثر أمانًا من أي وقت مضى ولكن تجنب التباهي، ستستمر في التمتع بصحة جيدة من خلال التمارين الرياضية المنتظمة.

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)

من المرجح أن يؤدي التوقع الجيد للسوق إلى تحقيق مكاسب ضخمة لأولئك الذين يتداولون في البورصة، أولئك الذين يشعرون بالمرض سيظهرون تحسنًا ملحوظًا، ستظل مشهورًا وسط مجالك المهني، تستمتع بالنعيم الزوجي، حيث تصبح الحياة الأسرية مرضية للغاية.



برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

الأفكار الإيجابية ستجعل يومك إيجابيًا، سيساعد اتباع تقليد عائلي في تقوية الروابط الأسرية، قد يتم تحفيز البعض منكم لتحقيق صحة مثالية، ستتمتع بأسلوبك الخاص في بيئة العمل التنافسية، هذا هو اليوم المناسب لإبرام صفقة عقارية.