الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامح عيد لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يرون أصغر واحد منهم أفضل من الشيخ الشعراوى

سامح عيد
سامح عيد

قال سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن الإخوان كان لهم بيعة خاصة ولقاء بيعة العامل كانوا يستخدمون فيه الآية "إِنَّ الَّذينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ".

وأضاف "عيد"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه انتقدها وقال لهم إنها بيعة حرب فلماذا تتحدثون بها ونحن لسنا صاعقة وأخبرهم أن ما يقومون به جاهلية فقالوا إنها بيعة مهمة وشعر وقتها أنه لا يستطيع أن يكمل معهم.

تلقيه تهديدًا بالسجن

وتابع، أنه انتقد الإخوان بعد خروجه منها وظهر مع الإعلامي إبراهيم عيسي، فكان له أقارب من بلدته تابعين للتنظيم فقالوا له: "بلاش وممكن نظبطك"، فأخبرهم أن الرصاصة انطلقت من المسدس، وأكمل الموضوع، وبعد 30 يونيو وصلته رسالة تهديد من أحد أقاربه بعد انتقاده لمرسي، وهي أنه سيتم سجنه بتهمة إهانة مرسي، لأنه قال إنه من الممكن يكون طباخ القصر هوالأمين وممكن يعطي أمر أن ينام الشخص بالجنينة ولا ينام على سريره من باب كسر النفس  أو"التعزير"، مشيرًا إلى أنه قال لهم إن التعزيز كان من حق الوالي أنه يصدر كعقوبة فيما ليس فيه حد.

وأوضح أن الإخوان كان يرون أن أصغر شخص فيها هو أفضل من الشيخ الشعراوي.

سامح عيد الإخوان الشيخ الشعراوي تلقيه تهديدا بالسجن بيعة حرب م بيعة خاصة انتقاده لمرسي

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