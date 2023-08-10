الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكى يدعو لزيارة مدينة دهب: تضاهى فى جمالها وهدوئها الجزر الإندونيسية

مدينة دهب
مدينة دهب

دعا تقرير أمريكي لزيارة مدينة دهب الساحلية بجنوب سيناء، ووصفها بأنها "بالي الجديدة" تضاهي في جمالها وهدوئها الجزيرة الإندونيسية الساحرة التي تشتهر بكونها جنة للمسافرين حول العالم.

وقال موقع "ترافل أوف باث" الأمريكي السياحي المتخصص في السياحة والسفر: عندما تفكر في مصر، ربما تتبادر إلى الذهن صور الأهرامات القديمة والأسواق وليس المياه الزرقاء والشواطئ الرملية، لكن هذا البلد الرائع توجد به مجموعة متنوعة من الشواطئ الرائعة.

وأشار التقرير إلى مدن منتجعات البحر الأحمر ذات الأسماء الكبيرة في شرم الشيخ والجونة إلى الشعاب المرجانية المحمية في محمية رأس محمد الوطنية ووادي الجمال، وهناك شاطئ لكل أنواع المسافرين في مصر.

وقالت موقع "ترافل أوف باث" الأمريكي، إن مدينة دهب السياحية تتميز بشواطئها ذات الرمال الذهبية ومياهها الصافية التي تستمد طلتها البهية من خليج العقبة، ما يجعلها وجهة شهيرة للباحثين عن الإثارة، فضلاً عن كونها واحدة من أفضل منتجعات الغوص في البحر الأحمر.

وقال التقرير إن مصر تزخر بالأماكن الطبيعية الخيالية التي لا يعرف عنها الكثيرون، ومن بينها بلو لاجون التي تقع في شرق دهب، ويتواجد بها أفضل الشواطئ في مصر وتعد المكان المثالي للباحثين عن الاسترخاء.

ولفت التقرير إلى أن مدينة دهب تتميز بموقعها المميز على خليج العقبة عند البحر الأحمر جنوب شرق شبه جزيرة سيناء، على بعد حوالي 100 كيلومتر إلى الشمال من منتجع شرم الشيخ الشهير.

وتابع التقرير أن المنطقة بها العديد من الأنشطة من بين أبرزها التخييم التى تعد بمثابة تجربة مثالية للراغبين بإقامة هادئة على الشاطئ، حيث الإطلالة الفريدة على المياه الفيروزية الصافية، مؤكدًا أن المكان آمن، ويمكن للجميع الاستمتاع بوقتهم بلا أي قلق.

الجزيرة الإندونيسية السياحة والسفر الساحرة الشعاب المرجانية الشاطئ

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