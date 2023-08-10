إيران تعلن التوصل لتكنولوجيا تقلب موازين الغرب

ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء، أن إيران توصلت إلى التكنولوجيا اللازمة لتصميم صواريخ كروز فرط صوتية، في إعلان من شأنه أن يزيد مخاوف الغرب من قدرات طهران الصاروخية.

ويأتي الإعلان بعد أيام من ورود تقارير عن وصول أكثر من 3000 من البحارة ومشاة البحرية الأمريكية على متن سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى البحر الأحمر لردع إيران عن احتجاز أو مضايقة السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز في الخليج.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء: "هذا الصاروخ سيبدأ فصلا جديدا في القوة الدفاعية الإيرانية، التوصل إلى هذه التكنولوجيا مهم بمعنى أنه بهذه الطريقة ستزداد سرعة صواريخ كروز الإيرانية بشكل كبير وسيكون من الصعب للغاية مواجهة هذه الصواريخ".

وأضافت: "الصاروخ يخضع حاليا للاختبار".