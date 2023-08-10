دراسة بحثية: تكاليف السكن تجعل الأسر فى بريطانيا أفقر بكثير من نظيراتها بالولايات المتحدة

كشفت دراسة بحثية، أن تكاليف السكن تجعل الأسر في بريطانيا أفقر بكثير من نظيراتها في الولايات المتحدة، وأن انخفاض مستوى المعيشة في بريطانيا بمتوسط ​​30٪ أقل من الولايات المتحدة نتيجة خلل سوق الإسكان.

ووفقا لتقرير صادر عن مركز أبحاث «سوشيال ماركت فاونديشن»، وأوردته صحيفة الجارديان البريطانية، قال إن الأسرة الأمريكية المتوسطة تعد أغنى بمقدار الثلث تقريبًا من نظيرتها في المملكة المتحدة، ويعزى معظم هذا الاختلاف إلى كون المساكن أرخص في الولايات المتحدة ، وفقًا لدراسة أجراها مركز فكري رائد.

وأضافت الدراسة، لولا حقيقة أن المنازل أقل تكلفة بنسبة 40٪ للمتر المربع في المتوسط ​​في الولايات المتحدة، مما يسمح لهم بالعيش في عقارات أكبر بكثير بنفس النفقات، فستتمتع الأسر الأمريكية بنفس مستوى المعيشة مثل نظرائهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة. الأطلسي.

ويسلط التقرير الضوء على مدى انخفاض مستوى المعيشة في المملكة المتحدة لكل فرد من السكان في البلدين لأكثر من قرن ، بمتوسط ​​30٪ أقل من الولايات المتحدة.

وقالت الدراسة أن اتساع الفجوة بين إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة - والكمية التي ينتجها العامل العادي في كل ساعة - منذ الانهيار المالي لعام 2008، يعني أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المملكة المتحدة قد انخفض بخمس نقاط مئوية أخرى عن المتوسط ​​على المدى الطويل.

ويقول التقرير إن الفجوة زادت أيضًا في السنوات الأخيرة، بعد أن تحسنت إنتاجية العمال في الولايات المتحدة بنسبة 22٪ منذ عام 2008 مقارنة بتحسن 6.8٪ في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، فقد أهدرت الأسر الأمريكية الكثير من المكاسب من ارتفاع متوسط ​​الأجور على التكاليف الباهظة لنظام التأمين الصحي الذي يوفر معدل وفيات أسوأ مما هو عليه في المملكة المتحدة.

وتنفق بريطانيا 53٪ أقل على الرعاية الصحية للفرد مقارنة بالولايات المتحدة ، ومع ذلك "يعيش الناس في المملكة المتحدة عمومًا أنماط حياة أكثر صحة وأقل خطورة ولديهم رعاية صحية أساسية أكثر إنصافًا ، مما يؤدي إلى معدلات وفيات يمكن الوقاية منها وعلاجها أقل من الولايات المتحدة".

وقال التقرير إن الولايات المتحدة تنفق الأموال أيضًا على الخدمات العامة التي تحقق نتائج أسوأ من تلك المقارنة في المملكة المتحدة ، وخاصة النقل العام.