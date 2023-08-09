الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح عيد لـ"الشاهد": التنظيم الخاص للإخوان به درجة من العبودية

سامح عيد
سامح عيد

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن التنظيم الخاص للإخوان به نوع من العبودية.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "يقولون لك اعتبر في نفسك الخطأ وفي القيادة الصواب".

وأشار إلى أن النقيب في الجماعة هو الشخص المسئول عن متابعة عناصر الجماعة وكتابة التقارير الخاصة بأفرادها.

وعن رأيه في حسن البنا، مؤسس الجماعة، قال سامح عيد: "قدمت برنامجًا بعنوان رسائل التكفير، والفكرة الأساسية كانت أن التكفير بدأ من حسن البنا وشرحت وقتها جميع تلك الرسائل".

يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" في الجزء الثاني لتوثيق شهادات نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.

سامح عيد الإخوان جماعة الإخوان تنظيم الإخوان الشاهد برنامج الشاهد

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