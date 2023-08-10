الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المكسيك.. غضب بعد تصريحات الرئيس مع ارتفاع مستويات العنف ضد المرأة

الرئيس المكسيكي
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

أثار الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، السخرية والغضب، بعد أن أشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن النقد الموجه ضده يمكن اعتباره شكلاً من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأثرت تعليقات يوم الثلاثاء على وتر حساس في المكسيك، حيث عجزت حكومة لوبيز أوبرادور عن معالجة المستويات المرتفعة للعنف ضد المرأة ، وحيث أصبحت الحركة النسوية الصاعدة شوكة في خاصرة الرئيس.

وسأل الرئيس الصحفيين:"كل ما يقولونه لي، أليس هذا عنفًا على أساس الجنس؟" "أم أن الجنس أنثى فقط؟"

وجاءت سخرية الرئيس المعروف بإسم "أملو"، بعد أن قضت هيئة الرقابة الانتخابية في البلاد بأن الزعيم المكسيكي أدلى بتعليقات حول شخصية معارضة بارزة يمكن اعتبارها هجمات على أساس الجنس. 

وأمرت الوكالة الانتخابية الحكومة بتعديل أو إزالة مقاطع الفيديو الخاصة بالمؤتمرات الصحفية المخالفة.

وأصبحت هجمات الرئيس على Xóchitl Gálvez ، المتصدر حاليًا في استطلاعات الرأي بين شخصيات المعارضة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، سمة ثابتة في خطاباته الصباحية.

ولكن بالنظر إلى المستويات غير العادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في المكسيك، حيث لا تزال الرجولة متأصلة بعمق، وأثارت تصريحات الرئيس المرتجلة سخطًا فوريًا يوم الأربعاء بين النقاد والمعلقين.

وقالت دنيس دريسر، عالمة السياسة وكاتبة العمود والتي أصبحت هي نفسها هدفًا متكررًا لهجمات الرئيس: "الرئيس لوبيز أوبرادور ليس لديه أدنى فكرة عن المفاهيم الأساسية مثل المنظور الجنساني ، مثل النسوية، إنه لا يأخذ العنف الذي تعاني منه النساء في هذا البلد على محمل الجد".

وتم انتخاب أملو في عام 2018، وقد وعد بمعالجة عدم المساواة وتقليل قتل النساء بسبب جنسهن، المعروف باسم "قتل النساء".

وقال في مؤتمر صحفي عام 2021: "سنواصل دعم النساء وحمايتهن ورعايتهن، من خلال مواجهة ومكافحة قتل النساء، وكل أشكال العنف ضد المرأة".

لكن حتى الآن، لم تتمكن حكومته من إحداث تأثير ملموس في جرائم قتل النساء في المكسيك، حيث قُتلت ما يقرب من 3760 امرأة في المجموع العام الماضي، بمتوسط أكثر من 10 جرائم قتل كل يوم.

وقوبل العنف الذي لا ينتهي بالغضب من قبل الحركة النسائية المكسيكية، التي خرجت إلى الشوارع بأعداد كبيرة للمطالبة بوضع حد لهذه الآفة. 

رداً على ذلك أشار الرئيس إلى أن النسويات المكسيكيين يمثلن أداة سياسية تستغلها المعارضة.

في هذه الأثناء، كانت تعليقات الأربعاء هي الأحدث في سلسلة طويلة من الزلات والتعليقات الجنسية التي أدلى بها اميلو، والتي كانت بمثابة وقود للنار النسوي في المكسيك.

وقالت دريسر: "السخرية المستمرة من النسوية والادعاء بأن النسويات يتم التلاعب بها ، ويتم التحكم فيها من قبل خصومه، ما يكشفه الرئيس هو جهل يستخدمه للأسف لمصلحته السياسية".

المكسيك الرئيس العنف المرأة الانتخابات

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