الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح عيد لـ"الشاهد": جماعة الإخوان استخدمت وجدى غنيم ولم يصل لرتبة عامل

سامح عيد
سامح عيد

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن وجدي غنيم كان مُحبًا ولم يصل إلى مرتبة العامل، مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا يعرفون تأثير وجدي غنيم لذلك استخدموه.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "تنظيم الإخوان في سبعينيات القرن الماضي كان تنظيمًا سريًا خاصًا مكتمل الأركان".

وتابع: "هناك أمر كان يتم داخل التنظيم الخاص يسمى عملية التوثيق والتضعيف، بمعنى أنه ممكن يعلي شخص درجة أو ينزله درجة"، موضحًا أن درجة النقيب داخل الجماعة تكون للقيادات العليا وهو أعلى من العامل.

يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" في الجزء الثاني لتوثيق شهادات نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.

سامح عيد وجدي غنيم الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الإخوان جماعة الإخوان

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