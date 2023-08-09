الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حمزة نمرة يطرح خامس أغنيات ألبومه الجديد "لعله خير" (فيديو)

حمزة
حمزة

طرح الفنان حمزة نمرة، أحدث أعماله الغنائية من ألبومه الجديد في الأغنية التي حملت اسم "لعله خير"، وذلك عبر قناته بموقع يوتيوب .

"لعله خير" الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد وهي من كلمات: عمر طاهر ألحان: حمزة نَمِرة توزيع وميكساچ: كريم عبدالوهاب جيتار: مصطفى أصلان تنفيذ وتريات: أحمد عاطف.

وعلى جانب آخر، تصدرت أغنية رياح الحياة تريند مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها على موقع يوتيوب، وتخطت الأغنية حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة بعد 7 أيام فقط من طرحها.

كما أثارت أغنية رياح الحياة جدلا واسعا منذ طرحها، وذلك بعدما أكد المنشد محمود التهامي أن ألحانها مقتبسة من ألحان قاضي الغرام، ولكن رد حمزة نمرة على تلك الاتهامات، وقال في تصريحات تلفزيونية سابقة: محمود التهامي أستاذي لكن اللحن معروف، وهي تيمة، وفي ألحان كتير معمولة بنفس الطريقة ووارد يحصل تشابه مع 50 أغنية بنفس اللحن، مؤكدًا أنه يكن كامل الاحترام لمحمود التهامي ولا يوجد بينهما أي خلاف. 

ألبومه الجديد حمزة نمرة خامس ألبوم أغنيات

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