شباب كنيسة يشاركون فى رفع كفاءة أحد ميادين الإسكندرية

قامت الإدارات المختصة بحي شرق الإسكندرية، بالتعاون مع شباب "قلب واحد خدمة ثانوي" بكنيسة العذراء مريم، بتجميل ورفع كفاءة ميدان (عزبة سعد) بنطاق الحي تأكيدا على تفعيل المشاركة المجتمعية وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتنفيذ المبادرات البناءة الهادفة إلى خدمة المجتمع، بمشاركة الشباب السكندري.

وأكد رئيس حي شرق اللواء أحمد حبيب- في بيان اليوم الأربعاء- أهمية تلك المبادرات التي تأتي في إطار اهتمام المحافظة بالمشاركة الشعبية من كافة فئات المجتمع في نشر الوعي المجتمعي وتوعية المجتمع بأهمية النظافة بصفة عامة ودورها في الحفاظ على والبيئة والمظهر العام للمجتمع، معربًا عن سعادته بالمشاركة في إطلاق تلك المبادرة المهمة التي تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتفعيل دور المواطنين في المشاركة في حل بعض المشكلات التي تواجه المجتمع، ليكون المواطن جزءا من حلها والحفاظ على المجتمع الذي يقيم بها.

وأوضح أن أعمال تجميل الميدان ورفع كفاءته جاءت للقضاء على الكتابات التي تشوه الأعمال التجميلية والأسوار، لافتًا إلى أن أعمال التجميل شملت إزالة الكتابات المشوهة للنصب بالميدان والجدران والأسوار المحيطة به وأعمال قص وتقليم للشجيرات بالأحواض الموجودة بالميدان، ورفع النواتج مع كنس ونظافة المنطقة.