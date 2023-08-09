الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شباب كنيسة يشاركون فى رفع كفاءة أحد ميادين الإسكندرية

ميادين الإسكندرية
ميادين الإسكندرية

قامت الإدارات المختصة بحي شرق الإسكندرية، بالتعاون مع شباب "قلب واحد خدمة ثانوي" بكنيسة العذراء مريم، بتجميل ورفع كفاءة ميدان (عزبة سعد) بنطاق الحي تأكيدا على تفعيل المشاركة المجتمعية وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتنفيذ المبادرات البناءة الهادفة إلى خدمة المجتمع، بمشاركة الشباب السكندري.

وأكد رئيس حي شرق اللواء أحمد حبيب- في بيان اليوم الأربعاء- أهمية تلك المبادرات التي تأتي في إطار اهتمام المحافظة بالمشاركة الشعبية من كافة فئات المجتمع في نشر الوعي المجتمعي وتوعية المجتمع بأهمية النظافة بصفة عامة ودورها في الحفاظ على والبيئة والمظهر العام للمجتمع، معربًا عن سعادته بالمشاركة في إطلاق تلك المبادرة المهمة التي تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتفعيل دور المواطنين في المشاركة في حل بعض المشكلات التي تواجه المجتمع، ليكون المواطن جزءا من حلها والحفاظ على المجتمع الذي يقيم بها.

وأوضح أن أعمال تجميل الميدان ورفع كفاءته جاءت للقضاء على الكتابات التي تشوه الأعمال التجميلية والأسوار، لافتًا إلى أن أعمال التجميل شملت إزالة الكتابات المشوهة للنصب بالميدان والجدران والأسوار المحيطة به وأعمال قص وتقليم للشجيرات بالأحواض الموجودة بالميدان، ورفع النواتج مع كنس ونظافة المنطقة.

رئيس حي شرق كنيسة العذراء عزبة سعد

الأكثر قراءة

الأمن الإنسانى.. كيف حافظت الداخلية على شباب مصر؟

"فراق أم الدنيا".. تفاصيل حزن سائحة ترفض مغادرة مصر

فيوتشر يحصل على توقيع مدافع الأهلى

«الشرقية للدخان»: رفع الطاقة الإنتاجية اليومية لـ150 مليون سيجارة

زيادة كل ساعة.. أحمد موسى يعلق على قرار تسعير الأسعار

"الغرف التجارية" تكشف تفاصيل كتابة الأسعار على عبوات الأرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟