الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا مع أعضاء فريق عمل مبادرة "القرية الخضراء"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اجتماعا مع فريق عمل مبادرة "القرية الخضراء" عقب تشكليه الجديد بعد اختيار قرية "أم دومة" بمركز طما من قبل وزارة التخطيط ضمن 20 قرية كمرحلة أولى ضمن فعاليات المبادرة، والتي تم إطلاقها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "cop 27"، بهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية.
حضر الاجتماع، كل من المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، وهويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، ويسري كفافي وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وشريف أبوسحلي منسق وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وممثلي الكهرباء والمياه، والزراعة، وجهاز شئون البيئة.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على ضرورة تكاتف كافة جهود الجهات المعنية بالمحافظة؛ لتنفيذ كافة بنود ومحاور المبادرة على أكمل وجه، وحصول قرية "أم دومة" على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، لافتا إلى تنفيذ 128 مشروعا داخل القرية وتوابعها، ضمن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، منها "محطات الصرف الصحي الثلاثية، وتأهيل وتبطين الترع، وأنظمة الري الحديث، وشبكات الألياف الضوئية، واستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة" . 

وأشار الفقي إلى الزيارة الميدانية لوزيرة البيئة، ووفد وزارة التخطيط في يونيو الماضي لقرية "أم دومة" بمركز طما، بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية، وتوجهات الدولة لدعم المشروعات الخضراء في مواجهة التحديات المناخية وتغيرات المناخ، موجها ببذل المزيد من الجهد لتكون قرية "أم دومة" نموذجاً يحتذى به لغيرها من قرى المحافظة، وقرى المحافظات الأخرى.

ومن جانبه أكد نائب المحافظ، ضرورة متابعة تنفيذ محاور المبادرة والتي تشمل "محور الطاقة، ومحور المياه، ومحور الموارد، لافتًا إلى أهمية العمل على بنود المبادرة، ومتابعة الأعمال المنفذة من إنارة للطرق بالطاقة الشمسية، وتوصيل الغاز الطبيعي، والتوسع في الزراعة العضوية، ومحطات مياه الشرب، وتأهيل وتبطين الترع، وكفاءة استخدام الموارد في المباني الحكومية.

اهتمام القيادة السياسية أحدث أحدث المعايير اهتمام اجتما اجتماع

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