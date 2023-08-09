الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير مناخ: الارتفاعات الحالية فى درجات الحرارة لم تحدث من قبل

جريدة الدستور

تحدث د.مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، أمين اتحاد خبراء البيئة العرب، عن التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم في الوقت الحالي.

وقال علام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن الخوف الرئيسي من ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن درجات الحرارة التي وصلت لها الأرض غير مسبوقة.

وتابع "درجة الحرارة في أمريكا الشمالية تصل إلى 56.7 وأمريكا الجنوبية 48.9 وأوروبا 48.8 وقارة أنتاركتيكا 55.6، آسيا 54.6" مؤكدًا أن ارتفاعات درجات الحرارة التي تشهدها الأرض لم تحدث من قبل وهذا الخطير في الأمر.

وأكد أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى نشاط ظواهر كانت كامنة مثل ظاهرة النينيو وما يصاحبها من أعاصير استوائية وتتسبب في سخونة المياه ومزيد من الاحتباس الحراري.

التغيرات المناخية درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة الدكتور مجدي علام قناة الحياة ظاهرة النينيو

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