ياسمين ثروت: عرض أزياء مايكل سينكو سيعيد مصر من جديد للريادة

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بعرض الأزياء "الفاشون شو" للمصمم العالمي "مايكل سينكو" بحضور كل من جورج متري، مايكل سينكو، الدكتور سيد علي، الشريك المؤسس لمايكل سينكو وياسمين ثروت والدكتورة نورهان قنديل، خبيرة التغذية، والإعلامية بوسي شلبي، ومقدمة المؤتمر الإعلامية إنجي علي بمدينة العلمين الجديدة بنورث سكوير مول.

من جانبه، قالت ياسمين ثروت منظمة الفاشون شو، إن عرض الأزياء "الفاشون شو" يعد تجربة جديدة في عالم الموضة أزعم أنها ستعيد مصر من جديد للريادة بلا شك.

وأوضحت ياسمين أن العرض سيقام على مدار ثلاثة أيام مقسمة الأول غدًا ١٠ أغسطس سيكون اليوم بالكامل لمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، أما يوما ١١ و١٢ سيكونان لعارضي الأزياء الجدد والمواهب الخاصة بالوطن العربي والذين قاموا بتأسيس العلامات التجارية التي نافست المستوى العالمي.

وتبدأ أول أيام عرض أزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، غدًا الخميس، بمول نورث سكوير مول، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

كما يقدم سينكو أحدث صيحات الموضة الرجالية والنسائية أيضًا في عرض أزياء مستوحى من الأزياء الفرعونية، وكان قد صمم للعديد من النجمات العالميات أمثال بيونسيه وليدي جاجا وتارا عماد وداليدا خليل ومحمد رمضان وغيرهم.