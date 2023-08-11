الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

اختر درجة حرارة اللون.. نصائح لتصميم وإضاءة منزل أحلامك

إضاءة
إضاءة

عندما يتعلق الأمر بتصميم منزل جذاب ومريح، فإن اختيار الإضاءة المناسبة يمكن أن يلعب دورًا مهمًا، للضوء القدرة على توجيه تحول مذهل، بالإضافة إلى كونه يخدم غرضًا عمليًا يتمتع الضوء بالقدرة الذاتية على نحت المشاعر وتحديد الأماكن وإبراز الميزات الفريدة لمنزل أحلامك.

تتضمن عملية تصميم الإضاءة لمنزلك المثالي اندماجًا إبداعيًا وعمليًا، حيث تنقل كل منطقة قصة فريدة بالضوء.

مع بعض حلول الإضاءة المنزلية المبتكرة يمكنك تحويل مساحة معيشتك إلى مسكن دافئ وجذاب.

ضع طبقة من الإضاءة الخاصة بك: لإنشاء مخطط إضاءة متناغم، ابدأ بتقييم احتياجات الإضاءة لكل غرفة،  ضع في اعتبارك الأنشطة التي تتم في كل مساحة وحدد مستوى السطوع المطلوب، سواء كانت إضاءة مهمة ساطعة لدراستك أو إضاءة محيطة ناعمة لغرفة المعيشة الخاصة بك، يمكنك اختيار تطبيقات إضاءة متعددة في نفس الغرفة.

تثبيت مفاتيح باهتة: يوفر تركيب مفاتيح باهتة تحكمًا ممتازًا في أجواء الغرفة، يمكنك من ضبط السطوع وفقًا لحالتك المزاجية أو نشاطك مع توفير الطاقة وإطالة عمر المصابيح الكهربائية.

ضع في اعتبارك وظيفة المساحة: عند اختيار الإضاءة لمساحة معينة، ضع في اعتبارك الأنشطة التي ستحدث هناك، قد يكون الضوء الساطع والمركّز مناسبًا لمكتب منزلي في حين أن الإضاءة الأكثر نعومة ودفئًا ستخلق جوًا مريحًا في غرفة النوم أو غرفة المعيشة.

اختر درجة حرارة اللون المناسبة: يمكن أن تؤثر درجة حرارة لون المصابيح بشكل كبير على أجواء غرفتك، تخلق المصابيح الدافئة ذات اللون الأصفر جوًا ترحيبيًا، في حين أن المصابيح ذات اللون الأزرق الأكثر برودة مناسبة بشكل أفضل لمساحات العمل وإضاءة المهام.

انتبه إلى التنسيب: يعد الوضع المناسب لمصابيح الإضاءة مهمًا أيضًا لتوفير الراحة البصرية المثلى، على سبيل المثال يمكن أن يؤدي وضع المصابيح بالقرب من مناطق الجلوس إلى إنشاء زاوية قراءة مريحة، بينما يمكن للإضاءة المركزة أن تلفت الانتباه إلى عملك الفني أو الملامح الزخرفية.

استخدم الإضاءة لإنشاء نقطة محورية: يمكن استخدام الإضاءة بشكل فعال لإبراز مناطق معينة داخل الغرفة، يمكن أن تصبح الثريا أو المصباح المعلق نقطة محورية آسرة في غرفة الطعام، بينما يمكن لإضاءة أسفل الخزانة أن تبرز جدران مطبخك وتوفر الإضاءة الكافية لمهام الطهي.

لا تتغاضى عن الإضاءة الخارجية: تعمل الإضاءة الخارجية على تحسين مظهر وسلامة المظهر الخارجي لمنزلك، اجمع بين مصابيح المسار والإضاءة الكاشفة والإضاءة المميزة لإضاءة المساحات الخارجية بفعالية.

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