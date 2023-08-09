الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأحد.. أسرة «القديسة ليديا» تُنظم لقاءًا روحيا بعنوان «العذراء كنز الفضائل»

كنيسة
كنيسة

تنظم أسرة القديسة ليديا للفتيات، التابعة لإيبارشية المنيا، يوم الأحد المقبل، لقاءً روحيًا بعنوان “العذراء كنز الفضائل” وذلك تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف الكنيسة.

يحاضر في اللقاء الروحي القس نوفير مكرم، راعي كنيسة الانبا نوفير السائح بعزبة عدوي بالمنيا.

ويتضمن اللقاء الروحي عدة  فقرات ورحية منها فقرة تراتيل مسيحية ، تخص فترة صوم القديسة السيدة العذراء مريم ، من بينها  ترنيمة السلام لك يا مريم  .

وبدأت  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الإثنين، صوم السيدة العذراء مريم لمدة 15 يومًا تنتهي في 22 أغسطس 2023.

وتقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسيةخلال صوم السيدة العذراء مريم  صلوات القداس الإلهي إلى جانب النهضات الروحية التي تخص العذراء مريم.

اجتماع أسرة القديسة ليديا أسقف الكنيسة الأنبا مكاريوس صوم السيدة العذراء الكنائس الغربية صوم العذراء

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