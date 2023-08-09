الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خالد عبدالفتاح خارج معسكر الأهلى فى النمسا

خالد عبد الفتاح
خالد عبد الفتاح

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، استبعاد خالد عبدالفتاح، الظهير الأيمن للفريق، رفقة البعثة المسافرة إلى النمسا لخوض معسكر التحضير للموسم الجديد.

جاء قرار الجهاز الفني بسبب الإصابة التي تعرض لها بكسر في عظمة الترقوة، خلال مشاركته في مباراة المارد الأحمر أمام المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وخضع خالد عبدالفتاح لعملية جراحية تستلزم العلاج والتأهيل لمدة شهرين قبل العودة للملاعب.

ويستأنف الأهلي تدريباته يوم 24 أغسطس الجاري على ملعب "مختار التتش" بعد انتهاء الإجازة الصيفية التي حصل عليها الفريق عقب انتهاء الموسم.

خالد عبد الفتاح الاهلى الاصابة معسكر النمسا

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