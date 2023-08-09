الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 3 حالات تعدٍ بمركزى وادى النطرون وكوم حمادة فى البحيرة

جانب من حملات الإزالة
جانب من حملات الإزالة

وجهت الدكتورة الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين، وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمركزي وادي النطرون وكوم حمادة عن إزالة 3 حالات تعد على مساحة 380 م2 عبارة عن حالتي تعد "أسوار" بمساحة 300 م2  بقرية كفر داود بوادي النطرون وحالة تعد بمساحة 80 م 2 عبارة عن بناء بالطوب الأحمر والأسمنت بقرية كفر غرين التابعة للوحدة المحلية بالنجيلة بكوم حمادة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

ومن ناحية أخرى، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار تنفيذ الحملات المكبرة بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة من أجل المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة التعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مهدها، وذلك من أجل سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

كذلك أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه بالتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة فى رصد ومتابعة أى حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

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