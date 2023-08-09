الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير سعودية: جلسة مصارحة تنهى أزمة نونو سانتو مع "حمدالله"

عبدالرازق حمدالله
عبدالرازق حمدالله ونونو سانتو

كشفت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، اليوم الأربعاء، عن إخماد الأزمة التي نشبت بين المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم فريق الاتحاد- حامل لقب «الدوري السعودي للمحترفين»- وبين البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عقد جلسة مصارحة جمعت نونو سانتو، المهاجم المغربي، انتهت باتفاق جنتلمان يحسم مصير حمد الله بالاستمرار مع ناديه.

وكان مستقبل حمدالله، من الاستمرار مع اتحاد جدة، محل شك بعد ازدياد الأحداث في الأيام الأخيرة، وخروج الأزمة على السطح، قبل الاجتماع الذي عُقد بين الطرفين، قبل انطلاق النسخة الجديدة من «الدوري السعودي للمحترفين»، حيث أوضحت الصحيفة، أن اللاعب أبلغ مدربه بالموافقة، وانتهى الاجتماع بابتسامة من نونو سانتو الذي يراهن على اللاعب كثيراً في الموسم الجديد.

وكانت قضية اللاعب عبدالرزاق حمد الله قد بدأت بعدما أخبر اللاعب إدارة ناديه برغبته في الرحيل، رغم أن عقده يمتد حتى 2025، لكن اللاعب شعر بعدم رغبة إدارة النادي باستمراره ليطلب الرحيل قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو الأمر الذي اتخذ معه سانتو قرار إبعاد اللاعب عن مواجهة «الهلال» في ربع نهائي «كأس الملك سلمان للأندية العربية».

وانضمّ المهاجم المغربي إلى صفوف اتحاد جدة في يناير عام 2021، عقب نهاية علاقته مع فريقه السابق النصر، قبل أن يمدِّد الفريق عقده عامين إضافيين.

وساهم حمدالله في المساهمة بتحقيق فريقه لقب «الدوري السعودي للمحترفين»، و«كأس السوبر السعودي».

عبد الرزاق حمد الله الدوري السعودي للمحترفين نونو سانتو اتحاد جدة كأس الملك سلمان للأندية العربية

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