الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ذا أثليتيك: وست هام يتوصل لاتفاق مع ساوثهامبتون لضم وارد براوز

جيمس وارد براوز
جيمس وارد براوز

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي وست هام يونايتد، قطع خطوة كبيرة نحو إبرام التعاقد مع جيمس وارد براوز، لاعب وسط فريق ساوثهامبتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع «ذا أثلتيك» الإنجليزي، أن وست هام يونايتد وافق على دفع 30 مليون جنيه إسترليني لساوثهامبتون للتعاقد مع لاعب الوسط جيمس وارد براوز.

وأضاف الموقع، أنه من المقرر أن يوقع اللاعب الدولي الإنجليزي عقدًا لمدة 4 سنوات مع النادي اللندني، مشيرًا إلى أن وست هام يعمل على إنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن.

وبدأ وارد براوز، مسيرته في ساوثهامبتون، بعد أن ارتقى من أكاديمية النادي إلى صفوف الفريق الأول.

وخاض اللاعب 422 مباراة مع ساوثهامبتون، سجل خلالها 55 هدفاً.

وظهر لاعب الوسط ضد شيفيلد وينزداي في أول مباراة لساوثامبتون في الموسم الجديد لدوري البطولة الوطنية، الأسبوع الماضي، لكنه لم يلعب في مباراة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الهزيمة أمام جيلينجهام يوم الثلاثاء.

وست هام يونايتد جيمس وارد براوز ساوثهامبتون شيفيلد وينزداي وارد براوز

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