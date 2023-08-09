رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشهد ختام فعاليات دورة التربية العسكرية

شهد الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، ختام فعاليات دورة التربية العسكرية رقم 37 جامعات خاصة وأهلية بجامعة المنصورة الجديدة بحضور عبد الله جاد أمين عام الجامعة، ومسؤول التربية العسكرية المقدم إسلام نجيب فودة، وأبو المجد المتولي مدير شئون التعليم والطلاب، وهاني كمال المسئول الإداري للدورة العسكرية .

وأكد الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، حرص الجامعة على تنمية روح الولاء والانتماء للوطن وترسيخ الروح الوطنية لدى الطلاب، مشيرا إلى أهمية التربية العسكرية في تأهيل الطالب بدنيًا ونفسيًا للاستعداد لأداء الخدمة الوطنية بالتجنيد، بالإضافة إلى تنمية روح الفريق والعمل الجماعي وهى جزء أساسي من اعداد قادة المستقبل، مؤكدًا لأبنائه الطلاب اهمية الانتماء للوطن وحبه وبذل الجهد في رفعته .

وأشار رئيس الجامعة، إلى الدور الوطني الفعّال والجهد الذى يبذله أفراد القوات المسلحة للدفاع عن أرض الوطن، والى جهد الدولة في دعم الجامعة في أداء دورها في اتاحة فرص التعليم العالي من خلال تطوير البنية التحتية والمعامل ودعم القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية.

وفى كلمته، أشاد المقدم إسلام نجيب فودة بالدور الرائد لجامعة المنصورة الجديدة بقيادة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة فهي صرح علمي عملاق في شمال الدلتا، مشيرا الى اهتمام القيادة السياسية بالتوعية المستمرة للطلاب لإعداد جيل من الشباب واع ومدرك لما حوله من أحداث ومواقف وللمخاطر التي تواجهها الدولة وكيفية التصدي لها .

ووجه الطلاب بضرورة الحفاظ على المكتسبات التي قدمت لهم خلال فعاليات دورة التربية العسكرية، والتي تتمثل في الالتزام وعمل خطة زمنية لإدارة الوقت والحفاظ عليه، وضرورة التثقيف الذاتي والبحث الدائم عن المصادر الرسمية للمعلومات. وأكدوا أن هذا هو السلاح الوحيد الذي سيجعلهم قادرين على مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس. وأشاروا إلى أن هذه المكتسبات يجب أن تظل في ذهن الطلاب ليس فقط خلال فترة الدراسة، ولكن تكون منهج حياة. كما أشادوا بالتعاون المثمر والبناء بين إدارة الجامعة وإدارة التربية العسكرية.

وأوضح مسؤول التربية العسكرية أن دورة التربية العسكرية رقم 37 شملت 291 طالبًا من مختلف كليات الجامعة. وشملت فعاليات الدورة عدة محاضرات في مجالات مختلفة، منها التاريخ، والتوعية، والتغيرات المناخية، ودور الدولة في مواجهة التحديات، مثل الشائعات والمخدرات، وحروب الجيل الرابع.

في الختام، قدَّم رئيس الجامعة شكره لجميع من ساهم في دورة التربية العسكرية، وقُدِّم تكريم من جامعة المنصورة الجديدة للمقدم إسلام نجيب فودة مسؤول التربية العسكرية.

كما تم تكريم الطلاب المتميزين خلال الدورة العسكرية، وهم: عبدالرحمن فواز عطية السيد، محمد طارق أحمد علي فاضل، يوسف حاتم عبد المحسن عبد السميع، محمد مصطفى عبدالمنعم محمد، محمد عزت عبدالباري عبدالفضيل، هشام عبدالحكم محمد عبدالفتاح موسى، محمود السيد محمد عبدالله القبلاوي، المرتضى أحمد محمد راضي محمد محمدين، نبيل عادل عبدالله محمود، محمد رفعت محمد عوض الله، عبدالرحمن حسن محمد عبدالحميد وهدان، جوفاني سمير صبري نصيف، أحمد يحيى محمود السيد عبدالحفيظ، أسامة رزق السيد عبدالرازق، أحمد محمد إسماعيل زيد، جندي مقاتل أحمد إيهاب أحمد .

Screenshot_20230809-154050

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات