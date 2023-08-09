الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تفتح معبرا لعودة اللاجئين على الحدود مع روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

فتحت أوكرانيا، معبرا حدوديا مع روسيا كان مغلقا منذ بدء الحرب، حتى يتسنى للاجئين الأوكرانيين النازحين إلى روسيا العودة إلى بلادهم.

وغالبا ما يتم إغلاق الطرق المباشرة المؤدية إلى المناطق، التي تسيطر عليها قوات أوكرانية، من خلال الخطوط الأمامية، ويضطر العديد من الأوكرانيين للبحث عن ملجأ في روسيا.

وذكرت ايرينا فيريشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا: من الممكن والضروري المغادرة عبر معبر كولوتيلوفكا- بوكروفكا، ونقطة العبور بين منطقة سومي الأوكرانية ومنطقة بيلجورود الروسية مفتوحة منذ السبت الماضي.

وللعودة من روسيا إلى مناطق تسيطر عليها أوكرانيا، كان يتعين على اللاجئين أن يسلكوا مسارات التفافية، عبر دول الاتحاد الأوروبي أو جورجيا.

أوكرانيا روسيا اغلاق الطرق رئيس وزراء أوكرانيا جورجيا

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