الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يهنئ العمداء الجدد لكليات الحقوق والتربية النوعية والحاسبات

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

قدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، التهاني للدكتور وجدى رفعت فريد نخلة؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، والدكتورة تيسير حسن عبدالحميد سليمان؛ بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعيينها عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور دويب حسين صابر؛ بمناسبة صدور القرار الجمهورى؛ بتعيينه عميدًا لكلية الحقوق.

وتمنى لهم رئيس جامعة أسيوط المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكليات، والنهوض بها على المستوى التعليمي، والإداري والبحثي؛ في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة، والوزارة.

كان قد تم تكليف الدكتور وجدي رفعت فريد نخلة أستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية النوعية؛ للقيام بأعمال عمادة الكلية في يناير 2017  إلى أن تم صدور قرار جمهوري سابق بتعيينه عميداً للكلية عام 2019 لمدة 3 سنوات، ثم أعقبها استمراره فى تقلد المنصب كقائم بالعمل.

وشغل الدكتور وجدي رفعت منصب وكيل للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام 2012، كما  شغل منصب رئيس لمجلس قسم التربية الفنية عام 2016م.

يذكر أن الدكتورة  تيسير حسن عبد الحميد سليمان أستاذ بقسم نظم المعلومات، حاصلة على الماجستير فى الحوسبة العلمية من كلية العلوم- جامعة القاهرة، والدكتوراة في نظم المعلومات من كلية الحاسبات والمعلومات- جامعة عين شمس.

وشغلت الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد رئاسة مجلس قسم نظم المعلومات عام 2009،  كما شغلت منصب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عام 2015 ، ثم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى عام 2021 ، إلى جانب تكليفها؛ بالقيام بعمل عميدة الكلية منذ عام 2018 ، وحتى صدور القرار الجمهوري.

وكان قد تم تكليف الدكتور دويب حسين صابر أستاذ القانون العام، والمستشار القانوني لرئيس جامعة أسيوط؛ بالقيام بأعمال عميد كلية الحقوق، ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث.

شغل الدكتور دويب حسين صابر  منصب رئيس قسم القانون العام، كما شغل منصب المشرف على قسم القانون الدولي العام، والمشرف على قسم المالية العامة ، والمشرف على قسم تاريخ القانون، كما تم تكليفه بالقيام بأعمال عميد لكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، و مستشار قانوني (خبير قانوني ) بمجلس الشوري بسلطنة عمان.

هذا وكان قد أصدر في وقت سابق الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط, عدداً من القرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة، وكيلا لكلية الآداب، ورؤساء لمجالس الأقسام، ومديرًا لمستشفى الطب البيطري.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، في القرارات الجديدة؛ بضرورة مواصلة تنفيذ كافة ملفات تطوير الجامعة؛ بما يحقق خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030)، مؤكداً على الاهتمام برفع وتحديث القدرات، والمهارات التطويرية لأعضاء هيئة التدريس؛ بما يمكنهم من تحسين جودة الأداء، والمخرجات بالجامعة، والاهتمام بملف الجودة ، والعمل على تطوير إستراتيجياتها.

تضمنت القرارات: تكليف الدكتور خالد محمد إبراهيم الأستاذ بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالجامعة؛ للقيام بعمل وكيل للكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام، وتجديد تعيين الدكتور تيمور محمد إبراهيم الأستاذ بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الإصطناعي بكلية الطب البيطري بالجامعة رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة عام، وتجديد تعيين الدكتورة ماجدة أحمد محمد الأستاذ بقسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض بالجامعة رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتم تعيين الدكتورة مرفت أنور عبدالعزيز الأستاذ بقسم تمريض العناية الحرجة والطوارئ بكلية التمريض بالجامعة رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتور محمود مصطفى محمود الأستاذ بقسم طب الأحياء المائية ورعايتها بكلية الطب البيطري بالجامعة؛ مديراً للمستشفى البيطري التعليمي، وذلك لمدة عام.

التراث الشعبي التربية النوعية التوفيق والنجاح الحاسبات والمعلومات الخطة الاستراتيجية للجامعة الدكتور أحمد المنشاوى المستوى التعليمي بجامعة أسيوط بكلية التربية النوعية تراث الشعبي جامعة القاهرة

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