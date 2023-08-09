أحد مهندسي “التجلي الأعظم”: سيناء تشهد تنمية كبيرة

قال المهندس أحمد شحاتة، مدير مشروع شركة "البعلي" للمقاولات العامة بمشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين، إن هناك العديد من المشروعات التي تمت في منطقة سيناء في الآونة الأخيرة، والتي منها المشروعات التي تمت على الطرق كرفع كفاءة طريق الكورنيش في رأس سدر عن طريق إحلال الطريق ووضع طبقة سن (الزلط الأبيض المستخدم في رصف الطرق) وأسفلت من طبقتين، وكان هناك تعاون من الأهالي لأبعد حد؛ من توفير معدات ناقصة ويتم التعاون عن طريق تأجير المعدات من أهل البدو والعمل معنا وتوفير الأمن للمعدات عن طريق الغفرة.

وأضاف "شحاتة" في حديثه لـ "الدستور": حاليًا يتم الانتهاء من آخر طبقة أسفلت ويتم مساعدتنا من جهة هيئة المرور وجهاز مدينة رأس سدر، كما يتم حاليًا يتم رفع كفاءة الطريق الواصل بين طريق الدولي لشرم الشيخ و رأس سدر بطول 100 كم، حيث إن 90 كيلو مع كتيبة 73 طرق وتحتها بعض من شركات المقاولات، و 10 كيلو مع جهاز التعمير بمشروع التجلي الأعظم وهو مشروع رئاسي، وحاليًا سيتم الانتهاء منه خلال شهرين من الوقت الحالي في خطة مستعجلة.

وأكد أن تلك المشروعات جعل هناك استفادة للمواطنين من سهولة الحركة والاستفادة من الوقت أكثر من العمل، أيضًا توفير الأيدي العاملة للمشروعات القائمة في الوقت الحالي.

أحد أهالي شمال سيناء: مشروع التجمعات التنموية ساعد المواطنين

وقال أحمد حسين، محاسب في شركة مقاولات وأحد أهالي شمال سيناء، إن سيناء في الفترة الأخيرة شهدت تنمية كبيرة في الفترة الأخيرة بعد قضاء الدولة على مظاهر الإرهاب في المنطقة، والتي منها مشروع التجمعات التنموية في وسط سيناء، وهو نموذج قرية بدوية بمدرسة ومسجد ووحدة صحية، لكل مواطن بيت و5 أفدنة، وذلك في 18 موقع، وجارى الآن العمل في المرحلة الثانية من المنازل، أيضًا إنشاء مستشفى نخل التي تقع وسط مدينة نخل شمال سيناء، وتقدم خدماتها للأهالي في مركزي الحسنة ونخل والمسافرين على الطريق الدولي النفق نويبع من السائحين والحجاج والمعتمرين وتغطى حوادث السير على الطرق بالمحافظة.