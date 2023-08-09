أحمد الشهاوي في ضيافة مركز اللغة والثقافة العربية.. غدًا

يستضيف مركز اللغة والثقافة العربية، بكلية الآداب جامعة القاهرة، الشاعر والروائي أحمد الشهاوي، في مقر المركز بـ ١شارع الشهيد عبد الهادي صلاح، بالجيزة، غدًا الخميس، العاشر من أغسطس، في تمام الساعة السادسة مساءً في مركز اللغة والثقافة العربية.

ويدير الحوار الإذاعي حازم البهواشي، ويشار إلى أن مدير مركز اللغة والثقافة العربية، هو الأستاذ الدكتور أحمد عمار.

الشاعر أحمد الشهاوي

هو شاعر روائي مصري، من مواليد مدينة دمياط في 12 نوفمبر 1960، التحق بقسم الصحافة بكلية الآداب بسوهاج، بجامعة أسيوط، وتخرج فيها في مايو 1983.

وعمل في جريدة الأهرام في 1 من يناير 1985م، في قسم الأخبار، وفي 18 من فبراير 1995 صدرت مجلة "نصف الدنيا" الأسبوعية ليتولى مهام سكرتير تحرير المجلة، ثم نائباً لرئيس التحرير في مايو 2000.

ومن أبرز أعمال الأدبية

صدر للكاتب رواية "حجاب الساحر" التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في دروتها للعام 2022/ 2023، وفيها اقتحم مجهُولًا جديدًا في مُغامرة الكتابة، يُجَرِّبُ تَرْسَانَةَ العِشق التي أَثْرَاهَا طويلًا بِمدَّخراتٍ وافرة، ويخرُجُ إِلينا بنَصٍّ روائيٍّ – هذه المرة – فيه الكثيرُ من رُوح البحث، والكثيرُ من خزائنِ السَّفَر، والكثيرُ من المحكيات والتفاصيل والشَّذرات الشِّعرية، والكثيرُ من الجرأة.

كما قدم أحمد الشهاوي العديد من المجموعات الشعرية، والتي استهلها بديوانه "ركعتان للعشق" عام 1988، ومن ثم توالت إبداعاته الشعرية حيث صدر له في العام 1991 كتاب "الأحاديث ــ السفر الأول" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي صدر عنها كتاب "الأحاديث ــ السفر الثاني" في العام 1994.

كما صدر للكاتب أيضًا "كتاب الموت" 1997، "قل هي" عام 2000، "لسان النار" 2005، "باب واحد ومنازل" 2009، "سماء باسمي" 2013، "لا أراني" 2018، "ما أنا فيه" 2020.

بالإضافة إلى كتاب "أسواق الغمام"، والصادر عن كتاب أخبار اليوم 2010، وكتاب "أنا خطأ النحاة" عن دار خطوط وظلال في الأردن وصدر عام 2020، وأيضًا كتاب "نواب الله"، "عدماء الدين"، "أحوال العاشق"، "الوصايا في عشق النساء" في جزئين، "أنا من أهوي"، و"كن عاشقا"، وقد أقبل المترجمون على ترجمة أعماله الأدبية إلى لغات عديدة، منها الإسبانية، والتركية، والفرنسية، والرومانية.