ضمن "100 يوم صحة".. قافلة طبية بقرية سلمنت بالشرقية تخدم أكثر من 3 آلاف مواطن

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، أنه قد تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية سلمنت التابعة لمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "100 يوم صحة"، والتي تم إطلاقها تحت شعار "من أول يوم معاك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

اشتملت القافلة على عدد 15 عيادة، بها 12 تخصص طبي وهم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال والعظام"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بمركز ومدينة بلبيس، كما جرى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

ووقعت القافلة خلال اليومين الكشف الطبي المجاني على 3126 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 10 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وفى سياق متصل، قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه جرى تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بني صالح بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية هي: “الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن".