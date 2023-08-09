إصابة 4 بينهم سيدة في مشاجرة بالشوم والعصا بنجع حمادي

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدة، ظهر اليوم الأربعاء، وذلك في مشاجرة بالشوم والعصا، بقرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، بسبب ري الأرض الزراعية، وأخطرت جهات التحقيق.

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد نشوب مشاجرة بقرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادي، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من بينهم سيدة بكدمات وجروح وكسور، وذلك بسبب ري الأرض الزراعية.

وتم نقل المصابين لمستشفى نجع حمادي العام ومقرها مستشفى بهجورة التكاملي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.