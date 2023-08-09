الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق فى مزرعة نخيل بالواحات البحرية

حريق في مزرعة نخيل
حريق في مزرعة نخيل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة نخيل بقرية القصر بمنطقة الواحات البحرية دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارا مفاده نشوب حريق داخل مزرعة أشجار بقرية القصر بمنطقة الواحات البحرية.

انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران شبت داخل مزرعة لأشجار النخيل وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قوات الحماية المدنية مزرعة إصابات السيطرة حريق

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