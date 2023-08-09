التحقيق في العثور على جثة فتاة مقطعة داخل أكياس بملاحات الإسكندرية

قرر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة محرم بك بالاسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث بشأن العثور على جثة مقطعة إلى أجزاء داخل مياه الملاحات، والتحفظ على الأجزاء البشرية ونقلها إلى المشرحة.

كما قرر النيابة ندب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وندب خبراء الادلة الجنائية لمعاينة موقع العثور على الجثة ورفع ما به من آثار، إجراء تحليل البصمة الوراثية لكشف هوية الفتاة صاحبة الجثة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث للوصول إلى مرتكبى الواقعة، وتكليف الأجهزة الأمنية بفحص جميع بلاغات الغياب لكشف هوية الجثة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من أحد الصيادين بالعثور على كيس بلاستيك أسود، داخل مياه الملاحات وتنبعث منه رائحة كريهة، وبإفراغه وجد بداخله أجزاء آدمية.

على الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك، رفقة خبراء الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالمعاينة والفحص، تبيَّن العثور على كيس أسود مما يستخدم في جمع القمامة به أجزاء بشرية، وبسؤال مقدم البلاغ "صياد" قرر أنه أثناء خروجه للصيد بمياه الملاحات فجرًا، فوجئ بالعثور على كيس أسود وبإفراغه وجد بداخله أجزاء بشرية.

وعلى الفور، تم استدعاء وحدة الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية للبحث عن وجود أجزاء أخرى بالمياه، وتمكنوا من إخراج عدة أكياس أخرى بها أجزاء ادمية.

وبمناظرتها، تبيَّن أنها لفتاة في العقد الثاني من العمر، بيضاء البشرة، ذو شعر اسود، وفي حالة تعفن رمى وتحلل بعض اجزاءها بفعل ملوحة المياه الشديدة.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق البحث من إدارة البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لتحديد مرتكبي الواقعة وكشف ملابساتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.