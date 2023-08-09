الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحقيق في العثور على جثة فتاة مقطعة داخل أكياس بملاحات الإسكندرية

جثة
جثة

قرر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة محرم بك بالاسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث بشأن العثور على جثة مقطعة إلى أجزاء داخل مياه الملاحات، والتحفظ على الأجزاء البشرية ونقلها إلى المشرحة.

كما قرر النيابة ندب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وندب خبراء الادلة الجنائية لمعاينة موقع العثور على الجثة ورفع ما به من آثار، إجراء تحليل البصمة الوراثية لكشف هوية الفتاة صاحبة الجثة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث للوصول إلى مرتكبى الواقعة، وتكليف الأجهزة الأمنية بفحص جميع بلاغات الغياب لكشف هوية الجثة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من أحد الصيادين بالعثور على كيس بلاستيك أسود، داخل مياه الملاحات وتنبعث منه رائحة كريهة، وبإفراغه وجد بداخله أجزاء آدمية.

على الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك، رفقة خبراء الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالمعاينة والفحص، تبيَّن العثور على كيس أسود مما يستخدم في جمع القمامة به أجزاء بشرية، وبسؤال مقدم البلاغ "صياد" قرر أنه أثناء خروجه للصيد بمياه الملاحات فجرًا، فوجئ بالعثور على كيس أسود وبإفراغه وجد بداخله أجزاء بشرية.

وعلى الفور، تم استدعاء وحدة الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية للبحث عن وجود أجزاء أخرى بالمياه، وتمكنوا من إخراج عدة أكياس أخرى بها أجزاء ادمية.

وبمناظرتها، تبيَّن أنها لفتاة في العقد الثاني من العمر، بيضاء البشرة، ذو شعر اسود، وفي حالة تعفن رمى وتحلل بعض اجزاءها بفعل ملوحة المياه الشديدة.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق البحث من إدارة البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لتحديد مرتكبي الواقعة وكشف ملابساتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

أجهزة الأمنية الأدلة الجنائية البصمة الوراثية الطبيب الشرعي بالاسكندرية قسم شرطة محرم بك

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تقرير تفريغ الكاميرات بغرق 3 شقيقات بمياه النيل بالمعادى

6 عروض للتعاقد مع أحمد قندوسي.. ولجنة التخطيط بالأهلي تُطالب اللاعب بحسم موقفه

مصاريف الجامعات الأهلية 2023 وموعد إعلان تنسيق الكليات

قرار من النيابة بشأن انقلاب سيارة سيدة فى المقطم

الشهود في اعتداء مدمن على شقيقته بالمعصرة: "سحلها وجرها من شعرها"

محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان لبحث سبل التعاون بين البلدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

" االسقا مات " .. وعاش " الملك "

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟