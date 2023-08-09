مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل جلسات اليوم من الحوار الوطنى

كشف مراسل القاهرة الإخبارية، أيمن عماد، عن أن الأسبوع الجاري هو أسبوع حافل بالجلسات التي تقوم بدورها بالصياغة النهائية للتوصيات التي حولت من مجلس الأمناء من الجلسات العامة لوضع اللمسات النهائية، على أن تعرض مرة أخرى على المجلس.

وأضاف مراسل القناة: هذه اللمسات من المقرر أن تعرض من جديد على مجلس الأمناء لبحثها قبل أن ترفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث سبل تنفيذها، لافتاً إلى أن اليوم كان هناك 3 جلسات مهمة ومن المحور السياسي، والذي يتحدث عن الانتخابات المحلية والمجالس النيابية وتناقش آليات وسبل تطبيق النظام الانتخابي في هذا الملف المهم.

وانطلقت اليوم ثلاث جلسات متخصصة للجنة المحليات بالمحور السياسي حيث تناقش صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه، كما تعقد لجنة الزراعة والأمن الغذائي والاستثمار الخاص بالمحور الاقتصادي.