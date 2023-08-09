الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة سيدة مفقودة في ترعة الطويلة بمدينة زفتى

جثة
جثة

أعلنت أسرة السيدة عزيزة عبدالله الرحمن، المفقودة منذ يومين، عن العثور على جثمانها في ترعة الطويلة بمدينة زفتى، وذلك عقب نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل عائلتها في محاولة للعثور عليها.

وكان تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتى، العقيد شوقي منصور، بالعثور على جثة السيدة خلال أعمال تنظيف الترعة بإحدي الكركات الخاصة وبعد التحقيق من ما أخرجته الكراكة، تبين أن الجثة تعود للسيدة المفقودة عزيزة عبد الرحمن.

وتعود التفاصيل إلى يوم اختفاء السيدة حيث أعلنت عائلتها عن تغيبها وتوجهت للشرطة للإبلاغ عن الحادثة، وبعد جهود متواصلة، تم العثور على الجثة في ترعة الطويلة، وهي لا تحمل اي آثار اختفائها.

تم نقل جثمان السيدة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وذلك لإجراء التشريح الطبي وتحديد أسباب الوفاة. وفتحت الشرطة تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة ما إذا كان هناك تدخل آخر في وفاة السيدة عزيزة عبدالله الرحمن.

ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات الشرطية في الواقعة لكشف كافة التفاصيل وتحديد ملابسات الحادثة الغامضة التي أودت بحياة السيدة عزيزة عبدالله الرحمن.

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أسباب الوفاة العثور علي جثة سيدة العثور على جثة اللواء خالد عبد السلام بمدينة زفتي جهود متواصلة خالد عبد السلام مشرحة مستشفى زفتى العام مواقع التواصل الإجتماع

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