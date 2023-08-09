تواصل الدورة التدريبية للمعلمين حول "المفاهيم الأساسية لعلوم الفلك"

يواصل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، فعاليات الدورة التدريبية في المفاهيم الأساسية لعلوم الفلك والفضاء والرصد الفلكي، لليوم الرابع على التوالي.

وانطلقت الدورة الأحد الماضي، حيث افتتحها الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، ومن المقرر أن تمتد حتى غدًا الخميس.

وقال معهد الفلك في بيان، إن الدورة التدريبية تأتي في إطار خطة مركز تعليم الفلك التابع لمكتب الاتحاد الدولي لتعليم الفلك، التي تعمل من خلال عدة محاور منها تطوير مناهج الفلك بالكتب المدرسية وتأهيل المعلمين لتدريس علوم الفلك بشكل متخصص، وتستهدف الدورة التدريبية المعلمين في مراحل التعليم قبل الجامعي.

وتهدف الدورة إلى إتاحة المفاهيم الأساسية لعلوم الفلك وتدريب المُعلمين على المهارات الأساسية والتي من شأنها رفع التوعية بعلوم الفلك والفضاء والرصد الفلكي، وترسيخ تلك المفاهيم لدى المعلم حتى يكون لديه المهارات اللازمة لتدريسها للطلاب.

وتتناول الدورة مقدمة عامة في الفلك والنظام الشمسي والإحداثيات والحسابات والظواهر الفلكية، بالإضافة إلى طرق الرصد الفلكي والمناظير، كما تتطرق إلى بعض الموضوعات المُثارة على الساحة العلمية حول نظريات بنية الكون والكواكب الخارجية واحتمالات الحياة في الكون.

كما يضم برنامج الدورة التدريبية التدريب على المنظار الشمسي وأخذ أرصاد للبقع الشمسية وزيارة المتحف التاريخي بالمعهد، إلى جانب زيارة الأقسام العلمية بالمعهد للتعرف على تخصصات المعهد المختلفة في مجالات الفلك والجيوفيزياء.