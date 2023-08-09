الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تواصل الدورة التدريبية للمعلمين حول "المفاهيم الأساسية لعلوم الفلك"

معهد الفلك
معهد الفلك

يواصل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، فعاليات الدورة التدريبية في المفاهيم الأساسية لعلوم الفلك والفضاء والرصد الفلكي، لليوم الرابع على التوالي.

وانطلقت الدورة الأحد الماضي، حيث افتتحها الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، ومن المقرر أن تمتد حتى غدًا الخميس.

وقال معهد الفلك في بيان، إن الدورة التدريبية تأتي في إطار خطة مركز تعليم الفلك التابع لمكتب الاتحاد الدولي لتعليم الفلك، التي تعمل من خلال عدة محاور منها تطوير مناهج الفلك بالكتب المدرسية وتأهيل المعلمين لتدريس علوم الفلك بشكل متخصص، وتستهدف الدورة التدريبية المعلمين في مراحل التعليم قبل الجامعي.

وتهدف الدورة إلى إتاحة المفاهيم الأساسية لعلوم الفلك وتدريب المُعلمين على المهارات الأساسية والتي من شأنها رفع التوعية بعلوم الفلك والفضاء والرصد الفلكي، وترسيخ تلك المفاهيم لدى المعلم حتى يكون لديه المهارات اللازمة لتدريسها للطلاب. 

 وتتناول الدورة مقدمة عامة في الفلك والنظام الشمسي والإحداثيات والحسابات والظواهر الفلكية، بالإضافة إلى طرق الرصد الفلكي والمناظير، كما تتطرق إلى بعض الموضوعات المُثارة على الساحة العلمية حول نظريات بنية الكون والكواكب الخارجية واحتمالات الحياة في الكون.

كما يضم برنامج الدورة التدريبية التدريب على المنظار الشمسي وأخذ أرصاد للبقع الشمسية وزيارة المتحف التاريخي بالمعهد، إلى جانب زيارة الأقسام العلمية بالمعهد للتعرف على تخصصات المعهد المختلفة في مجالات الفلك والجيوفيزياء.

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة الفلك الفضاء الرصد الفلكي رئيس المعهد

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تقرير تفريغ الكاميرات بغرق 3 شقيقات بمياه النيل بالمعادى

الشهود في اعتداء مدمن على شقيقته بالمعصرة: "سحلها وجرها من شعرها"

قرار من النيابة بشأن انقلاب سيارة سيدة فى المقطم

6 عروض للتعاقد مع أحمد قندوسي.. ولجنة التخطيط بالأهلي تُطالب اللاعب بحسم موقفه

إخماد حريق فى برج سكنى بالفيوم

مصاريف الجامعات الأهلية 2023 وموعد إعلان تنسيق الكليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

" االسقا مات " .. وعاش " الملك "

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟