الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل انفجار مصنع للميكانيكا في روسيا

انفجار مصنع للميكانيكا
انفجار مصنع للميكانيكا في روسيا

كشف مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو تفاصيل انفجار مصنع للميكانيكا في روسيا، والذي علي أثره أُصيب 25 شخصًا.

وقال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إنّ المصادر الرسمية الروسية نفت ما جرى تداوله بشأن هجوم طائرة مسيّرة على مصنع زاجورسك المتخصص في صناعة العدسات الميكانيكية والطبية.

وأضاف مراسل القناة، أن المصنع يقع في منطقة سيرجيف بوساد، بالقرب من شمال شرق "موسكو"، لافتاً أن الانفجار أسفر عن تطاير الزجاج في عدة منازل بالقرب من المصنع، وسبب الانفجار ليس طائرة دون طيار، وأن المعلومات الأولية تؤكد وجود خطأ تقني وراء حدوث الانفجار.

وفي الوقت الحالي، جرى الإعلان عن إخلاء كامل للمحطة، كما أنشأت سلطات المدينة خطًا ساخنًا، ولفت "مشيك" إلى أنّ السكان اعتقدوا أن الانفجار وراءه هجوم للقوات الأوكرانية من خلال استخدام المسيّرات.

ويعتبر مصنع "Zagorsk" البصري والميكانيكي مطورًا ومصنعًا رائدًا للأجهزة البصرية والإلكترونية الضوئية لإنفاذ القانون والصناعة والرعاية الصحية.  

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