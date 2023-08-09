الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تُحذّر المصطافين من شواطئ البحر المتوسط خلال الـ72 ساعة المقبلة

شواطئ البحر المتوسط
شواطئ البحر المتوسط

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، على أغلب مناطق الجمهورية، مؤكدة أن اليوم البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم الأربعاء:"بدأنا نشعر بتحسن نسبي في الأحوال الجوية، وبدأت درجات الحرارة نهارًا وليلاً تنخفض، ونسجل درجات حرارة أقل من المعدلات الطبييعة، والعظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية في الظل".

وأوضحت أن الكتل الهوائية التي تأتي من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، لافتة: إلى أن "هناك انخفاضًا ملحوظًا في نسب رطوبة في الجو؛ نظرًا لوجود نشاط رياح يُقلل من حدة الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، كما نتأثر بمنخفض جوي يعمل على انخفاض قيم الحرارة وتوزيع الرطوبة بعمود الهواء ككل". 

وحذرت غانم من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط بداية من الغد وحتى 72 ساعة مقبلة، إذ ترتفع فيها الأمواج حتى 2ونصف متر، بسرعات رياح تتجاوز 50 كم/ الساعة، لافتة إلى أن شواطئ البحر المتوسط لا تتناسب مع أنشطة التنزه ولكنها تناسب أنشطة الصيد.

وذكرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شواطئ الإسكندرية والعلمين ومطروح وبلطيم ودمياط، بالتحديد هي الشواطئ المحذر منها خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

البحر المتوسط شواطئ البحر المتوسط العلمين وبلطيم مطروح والاسكندرية الأرصاد

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