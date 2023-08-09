استمرار رفع الرايات الحمراء بشواطئ غرب الإسكندرية وإقبال متوسط للمصطافين

واصلت شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية، رفع الرايات الحمراء التحذيرية لليوم الثاني على التوالي بسبب اضطراب حالة البحر، فيما تباينت ألوان الرايات بشواطئ القطاع الشرقي.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أنه تم رفع الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربي، فيما اختلفت شواطئ القطاع الشرقي في ألوان الرايات، حيث شملت الحمراء والصفراء والخضراء بحسب حالة البحر بكل شاطئ.

وأضافت مصايف الإسكندرية، أن نسب الإشغال اليوم للشواطئ متوسطة، حيث بلغت 50٪ بشواطئ القطاع الشرقي، و30٪ بشواطئ القطاع الغربي.

إرشادات ألوان الرايات

الراية الحمراء: تدل على أن المنطقة خطرة وممنوع السباحة.

الراية الصفراء: تدل على أن البحر معتدل وفي هذه الحالة يمكن النزول للمياه ولكن بعد استشارة المنقذ عن المنطقة الآمنة للسباحة.

الراية الخضراء: تدل على أن البحر آمن للسباحة.