الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 15 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، من حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الحملات، التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، من ضبط 1655 قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، في ضبط 13 ألفًا و392 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 160 قضية فى عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

وتمكنت شرطة التعمير، من ضبط 59 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص». 

وتواصل الأجهزة الأمنية، جهودها في مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

الامن الاقتصادي وزارة الداخلية شرطة النقل والمواصلات شرطة الكهرباء

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