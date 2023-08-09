"صحة البحيرة": تزويد المستشفيات بـ 20 ماكينة غسيل كلوى بـ 10 ملايين و400 ألف جنيه

قال الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إنه فى إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية بالمحافظة، جرى دعمها بوحدات جديدة للغسيل الكلوي مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة لتقديم خدمة صحية جيدة والحد من قوائم الانتظار للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى.

وأعلنت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هانى جميعه وكيل الوزارة، أنه قد تم إمداد المديرية بعدد 20 ماكينة غسيل كلوي ماركة فرزينيوس 4008 بي اس، سعر الماكينة الواحدة يقارب 520 ألف جنيه بتكلفة إجمالية 10 ملايين و400 ألف جنيه.

كما تم تزويد مستشفى كفر الدوار العام بعدد 15 ماكينة غسيل كلوى، وذلك للعمل على سرعة تلبية احتياجات وحدة الكلى الجديدة بالمستشفى والتى تم تطويرها من خلال المجتمع المدنى، وتم تزويد مستشفى غرب النوباريه المركزي بعدد 5 ماكينات غسيل كلوى ، لتواكب الإمتداد الجديد وافتتاح التوسعات الجديدة لوحدة الكلى بالمستشفى.

ومن جهتها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، جهود الدولة المصرية فى تطوير القطاع الصحى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتة إلى جهود وزارة الصحة والسكان لدعم وتطوير كافة المستشفيات الحكومية بنطاق المحافظة والعمل على رفع كفاءة وحدات ومراكز الغسيل الكلوى لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى.