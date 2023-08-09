"الدواء" تحذر من وجود عبوات مقلدة فى السوق لمستحضر "Ciprobay tablet"

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورًا تحذيريًا للمواطنين من وجود عبوات مقلدة فى السوق الصيدلية من المستحضر الحيوي Ciprobay tablet والمستخدم في علاج التهاب الرئوي، لافتة إلى ضرورة تواصل المواطنين مع الهيئة في حال شراء هذا المستحضر أو التواصل مع الخط الساخن.

وحددت هيئة الدواء المصرية، الفرق بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد؛ حيث إن المنتج الأصلي تكون الكتابة بين أجزاء المثلث من الكرتونة الخارجية، وخامة الورق جيدة ولامعة توجد عليها طبقة ورنيش لامع.

وأضافت أنه فيما يتعلق بالعبوة الخاصة بالمنتج المقلد الكتابة تكون فوق المثلث، وخامة الورق غير جيدة وغير لامعة ولا يوجد عليها طبقة ورنيش لامع.

وأفادت بأن الشريط الداخلي الكتابة بخط أسود غامق والبيانات المطبوعة على الشريط مكتوبة بخط أصغر وأقل وضوحًا، ولكن العبوات المقلدة الكتابة تكون بخط أسود فاتح والبيانات المطبوعة على الشريط مكتوبة بخط كبير وأكثر وضوحا.

وطالبت هيئة الدواء المواطنين في ﺣﺎل وﺟﻮد ﺷﻜﻮى يرجى اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺼﻴﺪلي ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮة أو اﻻﺗﺼﺎل على اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ 15301.