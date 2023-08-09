الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدواء" تحذر من وجود عبوات مقلدة فى السوق لمستحضر "Ciprobay tablet"

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورًا تحذيريًا للمواطنين من وجود عبوات مقلدة فى السوق الصيدلية من المستحضر الحيوي Ciprobay tablet والمستخدم في علاج التهاب الرئوي، لافتة إلى ضرورة تواصل المواطنين مع الهيئة في حال شراء هذا المستحضر أو التواصل مع الخط الساخن.

وحددت هيئة الدواء المصرية، الفرق بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد؛ حيث إن المنتج الأصلي تكون الكتابة بين أجزاء المثلث من الكرتونة الخارجية، وخامة الورق جيدة ولامعة توجد عليها طبقة ورنيش لامع.

وأضافت أنه فيما يتعلق بالعبوة الخاصة بالمنتج المقلد الكتابة تكون فوق المثلث، وخامة الورق غير جيدة وغير لامعة ولا يوجد عليها طبقة ورنيش لامع.

وأفادت بأن الشريط الداخلي الكتابة بخط أسود غامق والبيانات المطبوعة على الشريط مكتوبة بخط أصغر وأقل وضوحًا، ولكن العبوات المقلدة الكتابة تكون بخط أسود فاتح والبيانات المطبوعة على الشريط مكتوبة بخط كبير وأكثر وضوحا. 

وطالبت هيئة الدواء المواطنين في ﺣﺎل وﺟﻮد ﺷﻜﻮى يرجى اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺼﻴﺪلي ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮة أو اﻻﺗﺼﺎل على اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ 15301.

هيئة الدواء المصرية منشور عبوات مقلدة المستحضر الحيوي علاج التهاب الرئوي المنتج الأصلي المنتج المقلد

الأكثر قراءة

مأساة فتاة أمام جهات التحقيق: والدى باعنى عشان المخدرات وزوجى حاول قتلي

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

محافظ مطروح: إنشاء وتطوير 72 مدرسة بتكلفة 685 مليون جنيه خلال 3 سنوات

الإحصاء: 11.7 مليون سائح زاروا مصر بإيرادات 10.7 مليار دولار

19 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة صاحبة قناة "أم زياد وهبة" على اليوتيوب

بعد صدور قرار جمهوري بتعينه.. من هو الدكتور حسام صلاح العميد الجديد لطب قصر العيني؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟