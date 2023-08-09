الكشف على 1316 مريضا في قافلة علاجية بقرية كفر الشيخ هلال بـ"ميت غمر"

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين والثلاثاء الموافق 7و8 فى قرية كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.



جرى توقيع الكشف على 1316 مريضاً، وضمت 10 عيادات منهم ( 2 باطنة، 2 اطفال، جراحة، عظام، أسنان، جلدية، أنف وأذن، تنظيم أسرة) فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray، وقد جاء بيان القافلة كالتالي: باطنه 229، أطفال 256، جراحة 88 ، أنف وأذن 94، عظام 195، أسنان 96، جلديه 242، نسا وتنظيم أسرة 116.

كما تم إجراء عدد 268 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 128 حالة أشعة عادية وموجات صوتية فضلاً عن فحوصات لـ 116 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 20 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 41 ندوة تثقيفية، و120 حالات استبيان، مؤكدا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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