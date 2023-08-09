الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1316 مريضا في قافلة علاجية بقرية كفر الشيخ هلال بـ"ميت غمر"

جانب من القافله
جانب من القافله

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية  الاثنين والثلاثاء الموافق 7و8  فى قرية كفر الشيخ هلال مركز  ميت غمر، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.
 

جرى توقيع الكشف على 1316 مريضاً، وضمت  10 عيادات منهم ( 2 باطنة، 2 اطفال، جراحة، عظام، أسنان، جلدية، أنف وأذن، تنظيم أسرة)  فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray، وقد  جاء بيان القافلة كالتالي: باطنه 229، أطفال 256، جراحة 88 ، أنف وأذن 94، عظام 195، أسنان 96، جلديه 242، نسا وتنظيم أسرة 116.

 

كما تم إجراء عدد  268 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  128 حالة أشعة عادية  وموجات صوتية فضلاً عن فحوصات  لـ 116 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم  وتحويل 20 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

 

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 41 ندوة تثقيفية، و120 حالات استبيان، مؤكدا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم. 

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شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية قافلة طبية

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