"تموين سوهاج": تحرير 177 محضرًا تموينيًا خلال 48 ساعة

نفذت مديرية التموين بسوهاج، بالتنسيق مع مديرية الصحة، والطب البيطري، حملة على المخابز والأسواق، أسفرت عن تحرير177مخالفة متنوعة خلال يومين متتالين.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن تم تحرير 89 محضر متنوع وان المحاضر المحررة جاءت بواقع 73 مخالفة للمخابز والمطاحن، و16 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم الإعلان عن الاسعار، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية، وإدارة محال بدون ترخيص "بالإضافة إلى محضر فى مجال المواد البترولية.