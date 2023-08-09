الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 1.5 طن نفايات طبية خطرة فى حملات أمنية

نفايات طبية
نفايات طبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الغش التجارى، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام مصنع عشوائى (غير مرخص) بتجميع وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة من مخلفات البلاستيك كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (مالك المصنع) وعثر بداخل المصنع على (1,5 طن نفايات طبية خطرة عبارة عن "جراكن غسيل كلوى، عبوات أدوية فارغة ومستهلكة، جراكن مواد كيماوية وأثينول طبى، أمبولات بلاستيكية فارغة ومستهلكة من ناتج الحقن الطبية - 3 طن مخلفات بلاستيكية خطرة - 40 طن منتج نهائى عبارة عن خام البلاستيك "خرز" معد للتداول من ناتج إعادة تدوير المخلفات الخطرة بدون موافقة بيئية وبدون تراخيص من الجهات المعنية - 2 خط لتجميع وغسيل وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة من مخلفات البلاستيك).

وزارة الداخلية جرائم الغش التجاري الامن العام

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