"صحة سوهاج": فحص أكثر من 60 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية خلال يوليو

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن أنه تم فحص أكثر من 60 ألفًا و500 مواطن ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى 100 مليون صحة خلال شهر يوليو، والتى تحظى بدعم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وتسهم بشكل كبير في الارتقاء بحياة المواطنين، صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وقال "النجار"، في بيان، اليوم الأربعاء، إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، لافتًا إلى أن مديرية الصحة بالمحافظة لها أكثر من 204 مقرات تغطى كافة المبادرات وبجميع مراكز وقرى المحافظة بالإضافة إلى الفرق المتنقلة.

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع فى ظل الحرص على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصرى صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتحقيقًا لمفهوم العدالة الاجتماعية.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرات شملت مبادرتى "صحة المرأة" و"صحة الأم والجنين" وتأتى مبادرة صحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية حيث تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان. وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية: السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدي.

ومبادرة "صحة الأم والجنين" والتى تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وأيضًا خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن بالإضافة إلى تقديم خدمة تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدى B وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل حيث تم فحص أكثر من 23 ألف و500 سيدة خلال يوليو 2023.

أما مبادرة "السمعيات" والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، حرصًا على صحة الطفل المصرى والتى تم بها فحص ما يقرب من 9آلاف طفل وذلك خلال شهر يوليو لعام 2023 حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبى للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.

ومبادرة" الاعتلال الكلوى" والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية والتى تم من خلالها فحص ما يقرب 27 ألف مواطن خلال شهر يوليو 2023 حيث تهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضى انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

مبادرة كبار السن، 65 سنة وما فوق والتى تم فحص أكثر من ألفا و200 مواطن من خلالها والتى تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا فى هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكرى، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمى، وسوء التغذية "الأنيميا، السمنة" بالإضافة إلى التقييم النفسى والتغذوى ويقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكى العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائى بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشرى فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.