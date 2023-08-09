مبادرة "صيف شبابنا".. أنشطة رياضية لتدريب الشباب بالإسكندرية

حرصت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية على الاهتمام بالشباب خلال فترة الصيف وذلك من خلال انطلاق مبادرة "صيف شبابنا" في جميع مراكز الشباب بالمحافظة، لتستمر حتى ٧ ديسمبر.

وشملت المبادرة أنشطة علمية وثقافية ورياضية وتعليمية؛ لتحفيز الشباب على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن مبادرة "صيف شبابنا" تهدف إلى توفير بيئة صحية وآمنة للشباب؛ لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية التابعة للوزارة خلال فصل الصيف.

وتابعت الشريف، أن المبادرة تعمل على تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى عماد، أحد المشاركين، إن المبادرة جيدة للغاية؛ لأنها تهدف إلى تدريب الشباب وشغل وقت فراغهم، وهو ما دفعه للانضمام إلى تدريبات كرة القدم لحبه الشديد لها.

وتابعت أميرة بدر، ولية أمر، أنه فور الإعلان عن المبادرة، حرصت على اصطحاب ابنتها إلى أحد التدريبات الخاصة برياضة الكاراتيه، مشيدة بتوفير البيئة الجاذبة للأطفال خلال التدريب.

وأوضحت نسمة إبراهيم، إحدى المشاركات، أن ما يميز التدريب أنه يناسب جميع المستويات، علاوة على استغلال أوقات الفراغ دون مقابل مادي.

مبادرة صيف شبابنا

مبادرة صيف شبابنا

مبادرة صيف شبابنا