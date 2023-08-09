الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المطران عطا الله حنا: "القدس عاصمتنا وقبلتنا وحاضنة أهم مقدساتنا وتاريخنا وتراثنا"

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، وفدا من طلاب جامعة بيرزيت والذين يقومون اليوم بجولة في مدينة القدس استهلوها بلقاء المطران في كنيسة القيامة ورحب بهم، مؤكدا أن مدينة القدس هي عاصمتنا وقبلتنا وحاضنة أهم مقدساتنا وتاريخنا وتراثنا وعراقة وجودنا وهي عنوان عدالة قضيتنا فلا نتحدث عن القدس بمعزل عن فلسطين ولا نتحدث عن فلسطين دون أن نؤكد بأن القدس هي عاصمة لفلسطين.


وأضاف المطران عطا الله، أن هنالك احتلال واستعمار في المدينة المقدسة حيث إن المقدسيين جميعا يدفعون فاتورة باهظة بسبب هذا الاحتلال الذي يستهدفهم في مقدساتهم وأوقافهم وفي كافة تفاصيل حياتهم.


وتابع: “كل شيء فلسطيني إسلامي أو مسيحي مستهدف ومستباح في هذه المدينة المقدسة ويراد للفلسطينيين أن يتحولوا إلى أقلية وجالية في مدينتهم في حين أنهم ليسوا كذلك فالقدس ليست فقط المقدسات بل هي الشعب فلا نتحدث عن المقدسات بدون الشعب ولا نتحدث عن الشعب بمعزل عن المقدسات”.


واستطرد: "القدس مدينة لها فرادتها فهي المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث ولا يجوز لأحد أن يستأثر بالقدس وأن يدعي بأنها له وليست لسواه ومشكلتنا مع الاحتلال هي أنه يدعي بأن القدس له عاصمة ويتجاهلون مكانة القدس في الديانتين المسيحية والإسلامية".


وقدم للوفد تقريرا تفصيليا عن تاريخ كنيسة القيامة وعراقة الحضور المسيحي في بلادنا، فالمسيحيون في هذه الديار ليسوا من مخلفات حملات الفرنجة الصليبية كما يسميها البعض، بل تاريخهم هو تاريخ مجيد والمسيحية بزغ نورها من هذه الأرض ولم تأتي إلى هنا من أي مكان في هذا العالم فعندنا كنيسة المهد وكنيسة القيامة وغيرها من الكنائس التي تشير إلى عراقة الحضور المسيحي في هذه البقعة المباركة من العالم.

 

واختتم: "نحن أصيلون في انتماءنا لهذه الأرض ونفتخر بأننا فلسطينيون ننتمي إلى هذا الشعب المناضل من أجل الحرية والذي قضيته هي قضيتنا جميعا”.

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